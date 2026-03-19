Stasera va in onda la seconda tappa di Pechino Express 2026, con nove delle dieci coppie in gara che attraversano le campagne indonesiane. La puntata si concentra sul percorso e le sfide che i partecipanti affrontano lungo il tragitto. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e vede protagonisti i concorrenti impegnati in attività e prove diverse tra loro.

Dopo il successo della prima puntata, in onda la settimana scorsa e seguita da 752.000 spettatori pari al 3,30% di share - in aumento di oltre 200 mila spettatori rispetto al debutto della dodicesima edizione - prosegue stasera, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova stagione di Pechino Express con tutte le coppie ancora in gara e un'attesa sfida che si concluderà con la prima eliminazione di questa stagione del reality show. Dopo la prima tappa in Indonesia, stasera il viaggio proseguirà nel Paese e si snoderà per 238 chilometri con Lillo, primo inviato di Costantino della Gherardesca, pronto ad accompagnare le coppie tra le prove e i traguardi di puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pechino Express 2026, stasera la seconda tappa: le anticipazioni di giovedì 19 marzo

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