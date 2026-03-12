Chi è Agnese Catalani | fidanzato vita privata della concorrente di Pechino Express

Stasera parte la nuova edizione di “Pechino Express” e tra i concorrenti ci sono Agnese Catalani, che gareggerà insieme alla madre Gaia De Laurentiis formando la coppia delle “Biondine”. La partecipante è nota per la sua presenza nel programma e per la vita privata, che comprende un fidanzato. La coppia si prepara ad affrontare le sfide della gara, accompagnata dalla complicità familiare.

Agnese Catalani farà coppia con la madre, Gaia De Laurentiis nella nuova edizione di “ Pechino Express”, al via stasera, dove comporranno la coppia delle “Biondine”. Chi è il fidanzato di Agnese Catalani. Nata a Roma nel 2002, eredita dalla madre e dal padre, il regista Maurizio Catalani (primo marito della De Laurentiis ), la passione per il mondo dello spettacolo ed inizia a studiare teatro e danza da adolescente. Secondo quanto riportato sul web, Agnese nel 2024 è entrata all ‘Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, concentrandosi su teatro classico e contemporaneo. Al momento la giovane attrice ha ottenuto ruoli in produzioni indipendenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

