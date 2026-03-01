San Giuliano Terme lavoro e impegno nel segno di Uliano Martini | la biblioteca comunale festeggia 30 anni

San Giuliano Terme celebra i 30 anni della biblioteca comunale, un evento che sottolinea l’impegno della comunità nel promuovere la cultura e l’istruzione. Durante la cerimonia, sono stati ricordati i trent’anni di attività e il ruolo della struttura nel territorio. Il momento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno condiviso parole di riconoscimento e gratitudine.

Il 2 marzo 1996 l'intitolazione: da allora la figura del partigiano, artista e politico sangiulianese è la fonte d'ispirazione E la parte finale dell'ultimo discorso di Uliano Martini, partigiano, artista e politico, eroe schivo nato e vissuto a San Giuliano Terme, ma la cui eredità si estende ben oltre i confini del territorio sangiulianese. Era il 26 novembre 1994 e la sala consiliare ospitava la presentazione del volume 'La Resistenza nel comune di San Giuliano Terme'. E il pomeriggio con l'apertura straordinaria dalle 15 alle 18 e (dalle 16.30) con le letture per i più piccoli (dai 4 a agli 8 anni, prenotazione consigliata; tel.