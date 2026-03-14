Picchia un uomo con una mazza targata Mussolini dopo una lite a Milano | ricercato dai carabinieri

A Milano, un uomo di 46 anni è stato colpito con una mazza da baseball con la scritta

Un uomo di 46 anni è stato aggredito a Milano con una mazza da baseball con su scritto "Mussolini" dopo una lite: il responsabile è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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