Pattinaggio Campionato nazionale Uisp Pioggia di medaglie per gli estensi

Nel weekend del 7 e 8 febbraio, i Pattinatori Estensi di Ferrara hanno conquistato numerose medaglie al campionato nazionale Uisp, disputato nella fase provinciale di Solo Dance e Artistico, grazie a un’ampia partecipazione di atlete e a risultati che hanno sorpreso gli spettatori.

Nel weekend del 7 e 8 febbraio si è aperto ufficialmente il campionato nazionale Uisp, con la fase provinciale dedicata alle discipline della Solo Dance e dell' Artistico, che ha visto la società ferrarese Pattinatori Estensi distinguersi per l'elevato numero di atlete in gara e per un bilancio di risultati particolarmente significativo. Le atlete hanno confermato un ottimo livello tecnico in tutte le competizioni di Solo Dance. Nelle categorie internazionali, Vittoria Vaccari ha conquistato la medaglia d'oro per i seniores, mentre Gabriela Ipate si è imposta nella Internazionale juniores. Per quanto riguarda le categorie nazionali, primo posto per Linda Milani nella nazionale seniores, Susanna Grimandi oro nella Nazionale Juniores, seguita da Viola Libera sul secondo gradino del podio.