Jovanotti in concerto al Circo Massimo con L' arca di Lorè

L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. Il 12 e 13 settembre due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano, infatti, l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. In entrambe le giornate, dal primo pomeriggio, il Circo Massimo si trasformerà in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Jovanotti, un nuovo disco a sorpresa

