Jovanotti in concerto al Circo Massimo con L' arca di Lorè
L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. Il 12 e 13 settembre due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano, infatti, l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. In entrambe le giornate, dal primo pomeriggio, il Circo Massimo si trasformerà in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale.🔗 Leggi su Romatoday.it
Jovanotti, alla scoperta della band dell’Arca di Lorè
Jovanotti, un nuovo disco a sorpresa
Argomenti discussi: Jovanotti live ad agosto, il concerto di Olbia cambia palco: ecco dove sarà allestito; Il world tour di Jovanotti fa tappa in Australia; È online la versione calabrese del brano di Jovanotti so solo che la vita, reinterpretata da Francesco Giannini · catanzarochannel.it; Soft clubbing a Milano: a sorpresa, Jovanotti al Morning Club di m2o.
JOVANOTTI un secondo concerto al Circo Massimo a Roma [Info e Biglietti]Tra una tappa e l’altra, il viaggio continua anche lontano dal palco. Con il JovaGiro, Lorenzo attraversa l’Italia in bicicletta, portando lo spirito del tour sulle strade e rilanciando un’idea di ... newsic.it
Jovanotti raddoppia al Circo Massimo di Roma. Le info per i bigliettiDopo il sold out del primo appuntamento del 12 settembre, Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Accanto alla data già annunciata si aggiunge .. ondarock.it
L’Arca di Loré arriva a Roma con JOVA AL MASSIMO, al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chi - facebook.com facebook
Il CIRCO MASSIMO di Roma raddoppia. Dopo il sold out del 6 giugno aggiunta una nuova data il 7! Biglietti disponibili dalle ore 12 su @LiveNationIT e tutte le biglietterie autorizzate!! x.com