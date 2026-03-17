Patti Smith | live al Circo Massimo

Patti Smith si esibirà in concerto al Circo Massimo, portando sul palco la sua musica dal vivo. La cantante e poeta statunitense torna in Italia per una performance che segue il tour mondiale dello scorso anno dedicato all’album Horses. L’evento attirerà fans e appassionati desiderosi di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua carriera. La data è stata annunciata ufficialmente e l’organizzazione conferma il concerto.

Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole poche ore dall’apertura delle vendite-, ritorna nel nostro Paese per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. L’appuntamento è previsto per il 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo. Il concerto è organizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, produzione IMARTS-International Music and Arts. Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent’anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria. 🔗 Leggi su Funweek.it

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