Terni Miss Italia Katia Buchicchio a ‘Racconti di stile’ | Un evento accattivante per sensibilizzare la comunità
Sabato 17 gennaio alle 16:30, al caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si terrà l’evento ‘Racconti di stile’, con la partecipazione di Katia Buchicchio, Miss Italia. Un’occasione per sensibilizzare la comunità attraverso dialoghi e approfondimenti sull’importanza dello stile e della cultura. L’iniziativa, aperta a tutti, mira a promuovere momenti di confronto e coinvolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza.
Una madrina d’eccezione per Racconti di stile evento in programma sabato 17 gennaio (ore 16,30) al caffè letterario della Biblioteca comunale. L’istituto I.O. CPIA Sandro Pertini, tramite il dipartimento Moda Mare in Italy, ha organizzato una iniziativa rivolta alla cittadinanza. Per la speciale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
