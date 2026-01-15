Terni Miss Italia Katia Buchicchio a ‘Racconti di stile’ | Un evento accattivante per sensibilizzare la comunità

Sabato 17 gennaio alle 16:30, al caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si terrà l’evento ‘Racconti di stile’, con la partecipazione di Katia Buchicchio, Miss Italia. Un’occasione per sensibilizzare la comunità attraverso dialoghi e approfondimenti sull’importanza dello stile e della cultura. L’iniziativa, aperta a tutti, mira a promuovere momenti di confronto e coinvolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza.

