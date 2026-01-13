Tragedia in sala parto a Portogruaro | neonato muore subito dopo la nascita padre denuncia l’ospedale
Una tragica perdita a Portogruaro, dove un neonato è deceduto poco dopo la nascita. Secondo quanto riferito, le cause potrebbero essere legate a anomalie cardiache. Il padre ha denunciato l’ospedale, sollevando interrogativi sulla gestione e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione. La vicenda solleva questioni importanti sulla sicurezza e l’assistenza in sala parto.
Tragedia a Portogruaro: un neonato è morto subito dopo la nascita, probabilmente per anomalie cardiache. La mamma era al primo parto. Il padre ha presentato un esposto e la Procura ha avviato indagini sulla gravidanza e sul parto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Neonato muore dopo il parto cesareo d'urgenza: il malessere, la corsa all'ospedale e la tragedia. La denuncia della famiglia
Leggi anche: Tragedia in sala parto: neonato muore durante il travaglio. La famiglia chiede chiarezza
Tragedia in Ostetricia, neonato muore subito dopo il parto.
Tragedia in sala parto a Portogruaro: neonato muore subito dopo la nascita, padre denuncia l’ospedale - Tragedia a Portogruaro: un neonato è morto subito dopo la nascita, probabilmente per anomalie cardiache. fanpage.it
Neonato muore dopo il parto nell'ospedale San Tommaso dei Battuti, il papà presenta un esposto: la Procura apre un'indagine - Dramma in sala parto, sabato mattina, nel Punto nascita dell'ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro. ilgazzettino.it
Neonato morto all’ospedale di Portogruaro: cosa è successo in sala parto e perché la famiglia pretende chiarezza - Siamo al punto nascita dell’ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro, struttura dell’Ulss 4 Veneto Orientale. alphabetcity.it
Leggi qui: https://giornaledeinavigli.it/attualita/dopo-la-tragedia-di-crans-montana-sala-chiede-controlli-immediati-nei-locali-di-milano/ - facebook.com facebook
Serviva la tragedia per far aprire gli occhi a Sala Sala scopre la sicurezza: quando la "percezione" diventa realtà x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.