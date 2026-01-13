Tragedia in sala parto a Portogruaro | neonato muore subito dopo la nascita padre denuncia l’ospedale

Una tragica perdita a Portogruaro, dove un neonato è deceduto poco dopo la nascita. Secondo quanto riferito, le cause potrebbero essere legate a anomalie cardiache. Il padre ha denunciato l’ospedale, sollevando interrogativi sulla gestione e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione. La vicenda solleva questioni importanti sulla sicurezza e l’assistenza in sala parto.

Tragedia a Portogruaro: un neonato è morto subito dopo la nascita, probabilmente per anomalie cardiache. La mamma era al primo parto. Il padre ha presentato un esposto e la Procura ha avviato indagini sulla gravidanza e sul parto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

