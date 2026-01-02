Danni da cinghiali Risarcite le aziende nel Parco del Ticino

Nel Parco del Ticino, circa cinquanta aziende agricole riceveranno un totale di 271.000 euro come indennizzo per i danni causati dai cinghiali ai raccolti e alle strutture nel 2023 e 2024. Questa iniziativa mira a sostenere le imprese colpite dagli attacchi degli animali selvatici, contribuendo a mitigare gli effetti economici delle intrusioni faunistiche nel territorio.

Una cinquantina di imprese agricole, con sede nel territorio del Parco del Ticino, riceverà 271mila euro come indennizzo dei danni causati ai raccolti e alle strutture aziendali dagli animali selvatici negli anni 2023 e 2024. Il Parco del Ticino fornisce da anni un servizio di assistenza alle aziende agricole che operano nella vallata attorno al fiume, basato sul supporto per la presentazione delle denunce di danno da fauna selvatica (in particolare cinghiali ), di individuazione delle più idonee misure di prevenzione, di pronta esecuzione degli accertamenti e delle stime, di liquidazione degli indennizzi spettanti alle aziende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danni da cinghiali. Risarcite le aziende nel Parco del Ticino Leggi anche: O.R.M.E. sull’emergenza cinghiali nel Parco del Matese propone una soluzione Leggi anche: Roma, cinghiali irrompono nel parco giochi: panico tra famiglie e bambini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Danni da cinghiali. Risarcite le aziende nel Parco del Ticino. Cinghiali, alle aziende del Parco del Ticino 270 mila euro per i danni - Il provvedimento deciso da Regione Lombardia per agli agricoltori con terreni all’interno dell’area protetta è relativo agli anni 2023/2024 ... laprovinciapavese.gelocal.it

Animali selvatici, Sos dalle aziende agricole: “Vigne e uliveti devastati, danni enormi” - Sestri Levante – Cittadini privati e aziende continuano a dover fare la conta dei danni e a “convivere” con la fauna selvatica che, in barba a muri e recinzioni, entra e distrugge i terreni e le ... ilsecoloxix.it

Cinghiali, arrivano i ristori. Danni per 160mila euro - Cinghiali, i danni per gli agricoltori continuano ad essere ingenti, ma finalmente arrivano pure i risarcimenti. ilrestodelcarlino.it

ALLARME DI COLDIRETTI: I CINGHIALI INVADONO IL PARCO DI COLFIORITO, DANNI E PERICOLI https://cavalierenews.it/cronaca/32868/allarme-di-coldiretti-i-cinghiali-invadono-il-parco-di-colfiorito,-danni-e-pericoli.html - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.