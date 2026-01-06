Troppi cervi in Abruzzo agricoltura in crisi e incidenti in aumento | scatta l’allarme fauna selvatica

L'eccessiva presenza di cervi in Abruzzo, soprattutto nella provincia dell’Aquila, sta causandone un aumento dei danni all’agricoltura, che rappresentano oltre il 60% delle perdite nel settore. Questa situazione ha portato a un incremento degli incidenti e solleva preoccupazioni sulla gestione della fauna selvatica. È importante analizzare le cause e valutare interventi efficaci per tutelare l’ambiente e l’attività agricola locale.

In Abruzzo la caccia è chiusa: il Tar salva i 469 cervi da abbattere. «Il ricorso ha cessato i suoi effetti» - Il Tar Abruzzo ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la Regione Abruzzo e le associazioni che avevano proposto ricorso contro la delibera di Giunta regionale 509 dell'8 agosto 2024 con ... ilmessaggero.it

TAR ferma l’abbattimento di 469 cervi in Abruzzo: un precedente che può fare scuola - È ufficiale: i 469 cervi abruzzesi (di cui 142 cuccioli) condannati a morte da una delibera regionale non saranno abbattuti. greenme.it

