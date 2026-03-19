Parcheggi a pagamento? No grazie

Durante l'ultimo Consiglio Comunale si è parlato della proposta di introdurre parcheggi a pagamento in alcune aree della città. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti, senza però arrivare a una decisione definitiva. La questione riguarda principalmente le modalità e le zone interessate da eventuali cambiamenti nelle tariffe di sosta. La delibera sarà nuovamente valutata nelle prossime riunioni del consiglio.

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata discussa la possibilità di istituire dei parcheggi a pagamento. Tale scelta dovrebbe ricadere nell’area del Ponte del Diavolo ma, vi é la possibilità che la misura sia estesa anche ad altre zone del territorio, una scelta non condivisa dall’opposizione del gruppi "Si Cambia" Spiega Yamila Bertieri: "Il Ponte del Diavolo è il simbolo del nostro territorio ed è uno dei principali punti di attrazione turistica. Introdurre proprio lì dei parcheggi a pagamento rischia, a nostro avviso, di essere una decisione sbagliata sia per i turisti sia per le attività commerciali della zona. Pare che i primi 15 o 30 minuti saranno gratuiti, ma la realtà è semplice: chi arriva per visitare il ponte, fare due passi o fermarsi a bere qualcosa difficilmente resterà meno di mezz’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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