Parcheggi a pagamento ulteriore proroga al Movs

Il governo ha annunciato una proroga del Movimento di gestione dei parcheggi a pagamento (Movs), che riguarda sia la concessione della gestione delle aree di sosta sia il servizio di accertamento tramite ausiliari della sosta. Questa misura mira a garantire continuità e stabilità nelle attività di controllo e gestione dei parcheggi, evitando interruzioni nel servizio fino a nuove disposizioni.

Ulteriore proroga al Movs per la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e per il servizio di accertamento tramite gli ausiliari della sosta. È quanto deliberato nei giorni scorsi dagli uffici dell' Unione dei Comuni della Romagna Faentina competenti per l'area della Polizia locale. Il contratto fu sottoscritto nel 2013 tra il Comune di Faenza e Abaco Spa di Padova, in qualità di mandataria del raggruppamento con Input Srl di Santarcangelo, quando in città entrò in vigore il piano sosta con i parcheggi blu a pagamento in tutto il centro storico cittadino. L'atto fu poi rinnovato nel 2019 con scadenza prevista ad agosto del 2023.

