Frosinone | 20 nuovi parcheggi a pagamento sotto i Piloni

La Giunta comunale di Frosinone ha approvato l’attivazione di 20 nuovi parcheggi a pagamento in via Alcide De Gasperi, nel centro della città. Questi spazi saranno disponibili per i veicoli degli automobilisti che transitano o sostano nell’area, offrendo una soluzione di sosta più regolamentata e ordinata nel cuore del capoluogo laziale.

La Giunta comunale di Frosinone ha dato il via libera all'istituzione di 20 nuovi parcheggi a pagamento in via Alcide De Gasperi, nel cuore del capoluogo laziale. Questa decisione mira a riorganizzare la viabilità nella parte alta della città, spostando le corsie di marcia per recuperare spazio sotto i Piloni. L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di gestione della mobilità urbana, dove la chiusura indeterminata del parcheggio multipiano e lo stop dell'ascensore inclinato rendono critica la situazione della sosta nei fine settimana. Il costo d'uso sarà fissato a 0,70 euro l'ora, con l'obiettivo di incentivare il ricambio dei veicoli e facilitare l'accesso alle attività commerciali locali.