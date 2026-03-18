Il paradosso Leao riguarda la sua posizione di capocannoniere con nove gol nel campionato, mentre il Milan segna di più quando lui non è in campo. Nelle partite in cui Rafa gioca, i rossoneri realizzano in media 1,32 gol a partita, ma questa media aumenta quando il portoghese è assente, evidenziando una situazione insolita senza implicazioni di natura tattica.

Il mondo Milan, per un motivo o per l'altro, da domenica parla tantissimo di Rafa Leao, del suo futuro, dell'impatto sulla squadra. In questo mondo di bianco o nero, ci si divide: o con lui o contro di lui. Ecco, per alimentare il dibattito ci sarebbe anche questo curioso paradosso: Leao è il miglior marcatore del Milan - in campionato 9 gol, in stagione 10 gol come Pulisic - ma la squadra, senza di lui, segna di più. Come è possibile? Il Milan in campionato ha giocato 7 partite senza Leao: sei volte era indisponibile, una volta è rimasto in panchina. In quelle sette partite, la squadra ha segnato un gol a Cremonese e Bologna, due a Lecce e Sassuolo, tre a Udinese, Verona e Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non gioca

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