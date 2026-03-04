Venerdì 6 marzo su Rai2 andrà in onda il documentario “Niente di speciale” dedicato a Nicole Orlando, campionessa mondiale paralimpica. Il film racconta la vita e le imprese della atleta, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sulle sfide che ha affrontato. La proiezione si inserisce nel contesto dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sayf: Milano é sold out! Si aggiungono tre imperdibili date al suo “Santissimo Tour” Dopo il tutto esaurito nel 2025, tra 10 giorni riparte il “G – PALASPORT”. Si aggiunge una nuova data al tour estivo Venerdì 6 marzo in seconda serata su Rai2 andrà in onda “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando campionessa mondiale paralimpica con sindrome di Down e simbolo di determinazione, talento e inclusione. Il documentario prodotto da Unicorn in collaborazione con Rai Documentari, e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura andrà in onda in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando

Niente di speciale”: la storia straordinaria di Nicole Orlando in prima serata su Rai2In vista delle Paralimpiadi Venerdì 6 marzo, in seconda serata su Rai2, andrà in onda Niente di speciale, il documentario dedicato a Nicole Orlando,...

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: lo spettacolo continuaSei discipline sportive saranno distribuite in tre cluster – Milano, Val di Fiemme e Cortina – sfruttando molte delle stesse spettacolari sedi già...

Altri aggiornamenti su Giochi Paralimpici Invernali.

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Tutto sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere.

Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 4 marzoÈ tempo di dare il via ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 e gli atleti e le atlete italiani sono pronti a scendere in pista: scopri tutti gli appuntamenti della squadra italiana in programma ... olympics.com

Quando iniziano paralimpiadi di Milano Cortina? Numeri e disciplineLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Save the best for last Quando il gioco si fa ancora più intenso, quando ogni storia pesa ancora di più…iniziano i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 marzo, preparati a vivere qualcosa che va oltre lo sport: determinazione, talento e stori facebook

-2 giorni all’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui TIM è Official Telecommunications Partner. Scopriamo le presenze di cittadini italiani e stranieri in alcune città italiane mentre ci avviciniamo all’apertura delle Paralimpiadi invern x.com