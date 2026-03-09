Riccardo Fellini | la sfortunata storia del fratello di Federico

Riccardo Fellini, fratello del famoso regista e attore Federico Fellini, ha trascorso gran parte della sua vita nel mondo dello spettacolo come attore e regista. La sua carriera si è svolta tra progetti teatrali e cinematografici, spesso sotto l’ombra del cognome family. La sua storia evidenzia le sfide di chi, pur lavorando nel settore, si confronta con un nome di grande peso.

Ripercorriamo la storia di Riccardo Fellini, fratello di Federico, che ha vissuto da regista e attore sempre con l'ingombrante cognome. Il mondo del Cinema ha spesso visto due fratelli svolgere la medesima professione. In alcuni casi, collaborando proficuamente. In altri, invece, concorrendo tra loro, con uno solo dei due che alla fine riesce a spuntarla. Nel primo caso, si ricordino per esempio i fratelli Taviani o i fratelli Vanzina. Nel secondo caso, invece, eloquente è la storia dei fratelli Fellini. Uno, Federico, più volte premio Oscar e famoso in tutto il Mondo, nonché ispiratore per le generazioni future. L'altro, Riccardo, con un solo film da regista all'attivo e ruoli secondari come attore.