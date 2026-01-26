Scatti inediti dall' archivio Fellini | Le magie di Federico Fellini le alchimie di Deborah Beer

Il patrimonio visivo del cinema italiano si arricchisce di un capitolo prezioso e a lungo rimasto in ombra. Dal 24 gennaio sono in esposizione al Palazzo del Fulgor decine di fotografie scattate sui set de “La città delle donne”, “E la nave va” e “Ginger e Fred” all'interno della mostra Le magie di Federico Fellini, le alchimie di Deborah Beer. Molte decine di fotografie di Deborah Beer, di cui Cinemazero detiene diritti e patrimoni, sono rimaste per decenni silenziose: immagini oggi ritrovate nell’Archivio Fellini del Comune di Rimini. Curata da Riccardo Costantini - responsabile delle attività di Cinemazero - e dal direttore del Fellini Museum Marco Leonetti, la mostra si sviluppa su due sedi: a Rimini, al Palazzo del Fulgor, dove è stata inaugurata sabato 24 gennaio, e a Cinemazero di Pordenone, dal 29 gennaio.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

