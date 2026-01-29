La discussione sull’uso dell’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa. Gli esperti avvertono che senza regole chiare, l’AI rischia di diventare solo un modo per estrarre profitto, senza considerare i rischi. La questione dei dati e del controllo diventa centrale, mentre si cerca di capire come evitarne gli abusi. Intanto, molti continuano a vedere nell’AI una tecnologia che potrebbe migliorare la vita di tutti, ma serve attenzione per evitare che diventi solo un modo per guadagnare senza scrupoli.

L’intelligenza artificiale viene raccontata come una tecnologia capace di democratizzare l’accesso alla conoscenza e moltiplicare le opportunità. Ma dietro la narrazione dell’innovazione si apre un conflitto su dati, potere e controllo. A margine dell’AI Festival, Cosmano Lombardo — fondatore di Search On Media Group — riflette su regolamentazione, Big Tech, lavoro e formazione, mettendo in guardia dal rischio che l’AI, senza regole, diventi solo un meccanismo di estrazione di valore. Tu organizzi eventi che mettono insieme Big Tech, istituzioni e imprese. Non c’è il rischio che l’Intelligenza Artificiale venga raccontata solo da chi ha interesse a venderla? Sicuramente nei nostri eventi ci sono Big Tech, aziende e istituzioni che hanno interesse a vendere l’AI, però proviamo a portare tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se l’AI non viene regolamentata è solo estrazione di valore”. Il conflitto su dati e controllo dell’Intelligenza artificiale – Intervista

Recenti studi di Anthropic hanno evidenziato come l'Intelligenza Artificiale sia ora in grado di riflettere su se stessa.

