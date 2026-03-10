Panico nel fronte bipartisan del Sì I renziani al centrodestra | Così ci fate perdere il referendum

Una conferenza stampa ha annunciato la creazione dell’Intergruppo Parlamentare per il Sì in vista del referendum del 22-23 marzo. Alla presentazione partecipano esponenti di diversi schieramenti politici, tra cui i renziani che si schierano con il centrodestra. La discussione si concentra sulle implicazioni del voto e sulle possibili conseguenze politiche del sostegno al referendum. La riunione ha attirato l’attenzione di vari rappresentanti politici.

Conferenza stampa di presentazione dell’ Intergruppo Parlamentare per il Sì al Referendum del prossimo 22-23 marzo. Roberto Giachetti, Valentina Grippo, Stefano Ceccanti, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Federico Mollicone, Benedetto della Vedova, Pina Picierno e Stefano Esposito i primi componenti e quindi balza subito all’occhio l’assenza di Forza Italia e Lega. “L’intergruppo è aperto a tutti – dichiara il promotore dell’iniziativa il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. Intergruppo per dimostrare la trasversalità del Sì”. Intanto però sulla conferenza stampa piomba il caso Bartolozzi. Al punto che Roberto Giachetti (Italia Viva) afferma: “Il centrodestra sta facendo di tutto per farci perdere il referendum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

