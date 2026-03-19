Bayern-Atalanta altri quattro gol Palladino | Sembra un altro sport Kompany | Non abbiamo avuto paura di sbagliare

Nella partita tra Bayern Monaco e Atalanta, si sono registrati altri quattro gol, portando il totale complessivo a 10-2 negli ottavi di finale di Champions League. Palladino ha commentato che la gara sembrava un altro sport, mentre Kompany ha sottolineato come la squadra non abbia avuto paura di sbagliare. La differenza tra le due formazioni si è confermata anche nel secondo incontro, già evidente nel match di andata.

Monaco di Baviera (Germania). Un complessivo di 10-2 agli ottavi di finale di Champions. Il bilancio finale tra Bayern Monaco e Atalanta è la fotografia di una differenza troppo grande e troppo evidente, che era già apparsa nella gara d’andata e che il secondo round ha soltanto confermato. Nel post partita mister Raffaele Palladino si è concentrato proprio su questo, sottolineando però il percorso che ha portato la Dea ad essere l’unica italiana ancora in Champions, uscendo con rammarico. Vincent Kompany, dal canto suo, ha elogiato la sua squadra e spiegato che il suo pensiero è sempre stato quello prima di tutto di giocare bene. Bayern-Atalanta 4-1, le parole di Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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