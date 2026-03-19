A Palermo, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati hashish, cocaina e un POS utilizzato per pagamenti digitali. In casa sono stati trovati anche 160 dosi di cocaina conservate nel frigorifero. L’uomo è stato portato in custodia e le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce trovata.

Un 43enne palermitano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione sono stati rinvenuti hashish, cocaina e strumenti per il confezionamento e la vendita, inclusi dispositivi per pagamenti elettronici. In un secondo intervento, i militari hanno sequestrato ulteriori quantitativi di stupefacenti nel quartiere Marinella, a carico di ignoti. Operazione dei Carabinieri: la scoperta nell’abitazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo a Palermo, dove i militari della Stazione San Filippo Neri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, il pusher hi-tech che accetta il bancomat: arrestato 43enne con 160 dosi di cocaina in frigo e il Pos

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