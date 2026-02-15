Spagna i danni della tempesta Oriana | strade allagate tetti divelti e alberi caduti
La tempesta Oriana ha causato danni in tutta la Spagna, provocando allagamenti nelle strade di molte città e abbattendo alberi lungo le aree rurali. La forte perturbazione ha anche divelto diversi tetti di abitazioni e negozi, lasciando molti residenti senza copertura. In alcune zone, le autorità hanno dovuto intervenire per mettere in sicurezza le vie principali e rimuovere gli alberi caduti. Il fiume Duero ha superato il livello di guardia, allagando alcune zone vicino a Valladolid.
(LaPresse) In Spagna la tempesta Oriana ha provocato gravi disagi in tutta la penisola iberica, causando lo straripamento del fiume Duero e venti fortissimi che hanno colpito la parte centrale e orientale del Paese. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere rami caduti e evacuare i residenti rimasti isolati. Nella provincia di Badajoz, quattro persone sono state soccorse nella zona del canale di Montijo, insieme ai loro animali, dopo aver trascorso diversi giorni isolate senza scorte. A Castellón (Valencia) e a Madrid, i servizi di emergenza hanno gestito numerosi incidenti legati al vento: nella capitale spagnola sono stati registrati 1.
