Maltempo a Roma per l'Epifania strade allagate e alberi caduti | allerta arancione in città

Per l’Epifania, Roma si trova sotto un’allerta arancione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La città ha registrato strade allagate e alberi caduti, con numerosi interventi di emergenza in corso. La situazione richiede attenzione e prudenza da parte dei cittadini mentre si affrontano le conseguenze di un maltempo che sta interessando l’intera area urbana.

Oggi festività dell'Epifania a Roma è prevista allerta meteo arancione per maltempo. Decine gli interventi per alberi e rami caduti e allagamenti. Il maltempo si porta via la Befana: Gualtieri firma l'ordinanza e annulla tutti gli eventi dell'Epifania; Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Sferzata di freddo polare, allerta arancione per Lazio e Molise, temporali al Centro-sud e nevicate; Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Maltempo a Roma per l'Epifania, strade allagate e alberi caduti: allerta arancione in città - Allerta arancione oggi a Roma, sono decine le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale di Roma Capitale tra stanotte e stamattina.

Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione - Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti. meteo.it

Freddo e maltempo sull’Italia. Oggi allerta gialla in dieci regioni - Sta arrivando un vortice polare che investirà quasi tutta l’Italia in questo giorno dell’Epifania. ecovicentino.it

Allerta arancione per il 6 gennaio sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini. Il maltempo, che imperversa sulla città dal 4 gennaio, ha causato allagame - facebook.com facebook

Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia x.com

