Pagliuca ha parlato dell’Inter e ha sottolineato la necessità di un portiere forte, evidenziando Vicario come uno dei migliori in circolazione. Ha anche menzionato che si tratta di un’opportunità di mercato. L’ex portiere ha espresso la sua opinione in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Inter News 24 Pagliuca, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’Inter e della necessità di ingaggiare un nuovo portiere. « L’Inter ha bisogno di un portiere forte ». Inizia con questa analisi netta la riflessione di Gianluca Pagliuca sulla Gazzetta dello Sport in merito al futuro della porta nerazzurra. L’ex estremo difensore ha individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale per la squadra oggi guidata da Cristian Chivu: «Vicario è sicuramente uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Non è ancora un top ma penso che se dovesse arrivare davvero lui sarà una scelta che andrà al di là della sua nazionalità. Non penso che l’Inter voglia un italiano per forza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagliuca avverte l’Inter: «C’è bisogno di un portiere forte. Vicario uno dei migliori in circolazione, e poi è un’occasione di mercato…»

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