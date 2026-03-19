Pagelle Rakow Fiorentina Pongracic decisivo Che combo Ndour Piccoli! I VOTI

Nella partita tra Rakow e Fiorentina valida per gli ottavi di finale di Conference League 20252026, Pongracic si è distinto come giocatore decisivo, mentre Ndour e Piccoli hanno dimostrato un'ottima intesa. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti di una sfida intensa, concludendo con una classifica dei migliori e peggiori in campo. I dettagli sui singoli rendimenti completano il quadro della partita.

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