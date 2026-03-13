Fiorentina-Rakow le pagelle | Parisi offre dribbling e spunti 6,5 Piccoli spreca due occasioni 5

Nella partita tra Fiorentina e Rakow, Parisi si distingue per i dribbling e gli spunti, ricevendo un voto di 6,5. Piccoli ha avuto due occasioni sprecate, valutate 5. Gudmundsson è entrato in campo con poca concentrazione, ma dal dischetto è risultato molto preciso. Gosens ha lasciato il campo stremato, dopo aver sfiorato la rete.

Gudmundsson entra distratto, ma dal dischetto è freddo. Esce stremato Gosens, che sfiora la rete con un pregevoile colpo di tacco, Ndour si riabilita con la volée di destro con cui firma l'1-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Rakow, le pagelle: Parisi offre dribbling e spunti, 6,5. Piccoli spreca due occasioni, 5 Articoli correlati Leggi anche: Fiorentina non resiste al Como (1-3) e saluta la Coppa Italia. Piccoli segna e spreca. Christensen si fa bucare da Nico Paz. Pagelle Fiorentina-Rakow, Vanoli lancia Parisi: “Onoriamo la Conference”La Fiorentina si proietta sugli ottavi di Conference League con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione già nella sfida d’andata: domani sera,... Altri aggiornamenti su Fiorentina Rakow le pagelle Parisi... Temi più discussi: Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle e tabellino: spettacolo per tre minuti in mezzo alla noia, il successo arriva in extratime; Fiorentina-Rakow, le pagelle di CM: Ndour di qualità, Parisi show. Fortini-Comuzzo la combinano; Fiorentina-Rakow, le pagelle: Parisi offre dribbling e spunti, 6,5. Piccoli spreca due occasioni, 5; Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltà. Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola, Dodò lascia il segnoLa Fiorentina batte 2-1 il Rakow negli ottavi di finale di Conference League: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola ... sport.virgilio.it Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltàFirenze, 12 marzo 2026 – Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 sul Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Christensen 6 - Ritrova la porta il coppa dopo lo ... lanazione.it Calcio in Pillole. . La Fiorentina si aggiudica l’andata degli ottavi di Conference superando per 2-1 il Rakow al “Franchi”. Dopo il vantaggio polacco col solito Brunes, sono Ndour e Gudmundsson a rispondere I circa 8000 presenti esultano ma a fine partita ana - facebook.com facebook Fiorentina-Rakow, Vanoli: "Le vittorie ci aiutano per il campionato" #SkySport #Fiorentina #UECL #Vanoli x.com