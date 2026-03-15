Paduli turismo e territorio al centro del programma di Daniele Bonavita

Il candidato sindaco di Paduli presenta un programma che si concentra sulla promozione del turismo e sulla valorizzazione del territorio. Durante la campagna elettorale, ha annunciato iniziative dedicate alla crescita culturale del paese e ha illustrato le linee guida per rafforzare l’identità locale. La proposta include interventi mirati a sviluppare attività e attrazioni che possano attrarre visitatori e coinvolgere la comunità.

Prosegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un progetto amministrativo che guarda allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Tra i punti centrali del programma elettorale assume un ruolo fondamentale il turismo, inteso come leva di crescita economica, culturale e sociale per la comunità. Facendo un passo indietro di qualche giorno, Bonavita torna anche sulla polemica nata intorno alla questione della fornace di Carpinelli, rispetto alla quale la sua iniziativa è stata definita come una “strumentalizzazione elettorale”. “Tengo a precisare – afferma Bonavita – che più che di strumentalizzazione si tratta di valutare iniziative utili per il territorio e individuare soluzioni ai problemi esistenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paduli, turismo e territorio al centro del programma di Daniele Bonavita. Articoli correlati Paduli, turismo e valorizzazione del territorio: continua il lavoro del candidato sindaco Daniele BonavitaTempo di lettura: 2 minutiProsegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un... Amianto Paduli: Bonavita smonta accuse di VessichelliLa questione dell’amianto nell’ex stabilimento dei Laterizi di Paduli riemerge con forza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un scontro verbale... Approfondimenti e contenuti su Daniele Bonavita Discussioni sull' argomento Gazzetta di Benevento; Gazzetta di Benevento; Paduli turismo e valorizzazione del territorio | continua il lavoro del candidato sindaco Daniele Bonavita; CIA Campania, rinnovata la guida delle associazioni: giovani e imprenditoria femminile per l’agricoltura del futuro. Fornace di Paduli, Bonavita al sindaco Vessichelli: Nessuna strumentalizzazione, i cittadini vogliono risposteLeggo con attenzione la nota del sindaco pro tempore Domenico Vessichelli, ma trovo francamente singolare il tentativo di trasformare una legittima preoccupazione dei cittadini in una presunta strum ... ntr24.tv Prosegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli. facebook