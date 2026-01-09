Tenta di soffocare il padre indagato per maltrattamenti in famiglia e allontanato da casa

Un uomo è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai familiari, dopo aver tentato di soffocare il padre e aver compiuto altri episodi di violenza in famiglia. L’indagine è in corso per valutare la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti.

Tenta di soffocare il padre e commette altri episodi di violenza in famiglia. Scatta così l'allontanamento dall'abitazione dei genitori e il divieto di avvicinarsi ai familiari.La Polizia di Stato di Assisi ha eseguito questa mattina un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del.

