Tenta di soffocare il padre indagato per maltrattamenti in famiglia e allontanato da casa

Da perugiatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai familiari, dopo aver tentato di soffocare il padre e aver compiuto altri episodi di violenza in famiglia. L’indagine è in corso per valutare la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti.

Tenta di soffocare il padre e commette altri episodi di violenza in famiglia. Scatta così l’allontanamento dall’abitazione dei genitori e il divieto di avvicinarsi ai familiari.La Polizia di Stato di Assisi ha eseguito questa mattina un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Foligno, maltrattamenti in famiglia: 55enne allontanato da casa

Leggi anche: Giovane allontanato da casa. L’ombra dei maltrattamenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

tenta soffocare padre indagatoTenta di soffocare il padre, indagato per maltrattamenti in famiglia e allontanato da casa - Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno rintracciato un 37enne accusato di comportamenti violenti e vessatori ... perugiatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.