La filiera europea dei metalli non ferrosi sta affrontando nuove norme sull’ottone senza piombo, influenzando i processi produttivi e le strategie aziendali. Le aziende devono adattarsi a requisiti più stringenti, mentre le criticità nella produzione riguardano soprattutto la sostenibilità e la qualità dei materiali. Le prospettive future dipendono dall’adeguamento alle normative e dall’innovazione tecnologica nel settore.

La filiera europea dei metalli non ferrosi sta vivendo un cambiamento che incide in profondità sui materiali, sui processi produttivi e sulle strategie industriali delle aziende. L’ottone, tradizionalmente utilizzato per produrre raccordi, corpi valvola, inserti e componenti per acqua potabile, impianti termoidraulici, sistemi elettrici e apparecchiature domestiche, è oggi al centro di una trasformazione normativa e tecnica che richiede un adeguamento rapido. La riduzione del contenuto di piombo nelle leghe, un tempo indispensabile per migliorare la lavorabilità e la qualità del truciolo, sta diventando non solo una scelta responsabile, ma un obbligo normativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ottone senza piombo: obblighi normativi, criticità produttive e prospettive future

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