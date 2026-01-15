Gestione e accoglienza delle persone senza dimora nell’area del Porto di Ancona tra risultati raggiunti e prospettive future

L’articolo analizza le attività di coordinamento tra enti pubblici e associazioni per la gestione e l’accoglienza delle persone senza dimora nell’area del Porto di Ancona, evidenziando i risultati ottenuti e le prospettive future per migliorare il sostegno e l’inclusione sociale di questa popolazione.

ANCONA – Con l'inizio del nuovo anno si rafforza l'attività di coordinamento tra i servizi pubblici e le associazioni del territorio per la gestione e l'accoglienza delle persone senza dimora nell'area del Porto di Ancona. Un lavoro di squadra iniziato con il tavolo di coordinamento, avviato nell'ottobre 2025, che vede la sinergia operativa tra l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, rappresentata dal presidente Vincenzo Garofalo e il Comune di Ancona, con l'impegno diretto dell'assessore alle Politiche sociali Manuela Caucci. Fondamentale tuttavia alla riuscita del progetto è stata la risposta delle realtà delle Associazioni, l'Unità di strada Ribò e il Servizio di strada Onlus.

