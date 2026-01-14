Un nuovo centro-servizi delle Acli a Cesa

A Cesa, le Acli inaugurano un nuovo centro-servizi presso la parrocchia dei Santi Michele e Lucia, disponibile da lunedì 19 gennaio. L’obiettivo è offrire supporto, consulenza e orientamento alle persone della frazione e delle zone limitrofe, rafforzando la presenza dell’associazione nel territorio. Questo nuovo punto di accesso si inserisce nella rete territoriale delle Acli, contribuendo a promuovere servizi di prossimità e assistenza alle comunità locali.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – . La rete territoriale dell'associazione cresce ulteriormente con l'attivazione di uno sportello che, da lunedì 19 gennaio, verrà ospitato nei locali della parrocchia dei Santi Michele e Lucia per offrire attività di assistenza, consulenza e orientamento direttamente sul territorio agli abitanti della frazione della Valdichiana e delle località limitrofe. Il centro sarà aperto ogni lunedì con orario dalle 17.00 alle 19.00, con pratiche soprattutto in ambito previdenziale tramite Patronato Acli e Fap - Federazione Anziani e Pensionati delle Acli.

