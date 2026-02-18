Ho una brutta malattia Fabrizio Corona l’annuncio choc | Non riescono a curarla

Un intervento radiofonico che doveva essere promozionale si è trasformato in una confessione inattesa. Nella giornata del 17 febbraio Fabrizio Corona è stato ospite di Radio Marte, accolto ai microfoni da Gianni Simioli, e nel corso della diretta ha lasciato emergere un lato fragile, lontano dall’immagine combattiva che negli anni lo ha accompagnato. L’ex marito di Nina Moric ha raccontato di attraversare un periodo estremamente complicato, non soltanto per le vicende giudiziarie ancora aperte, ma soprattutto per una malattia che lo starebbe mettendo a dura prova. Le sue parole, riportate da Fanpage, hanno colpito per la loro crudezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

