Infortunio di Neres più grave del previsto Conte se l'era lasciato sfuggire | rischio operazione

L'infortunio di Neres si rivela più serio del previsto, con il rischio di un intervento chirurgico. Questa situazione evidenzia le difficoltà affrontate dal Napoli, già colpito da una serie di infortuni che stanno compromettendo la stagione. La diagnosi potrebbe influire significativamente sul percorso della squadra, sottolineando le sfide legate alla gestione degli infortuni e alle conseguenze per il rendimento complessivo.

La frase pronunciata dal tecnico sottolinea la stagione estremamente negativa del Napoli, falcidiato dagli acciacchi di varia natura. "Da solo ha avuto un problema al tendine".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dovbyk si opera, l’infortunio è più grave del previsto: quando potrà rientrare in campo con la RomaArtem Dovbyk si sottoporrà a un intervento chirurgico a causa di un infortunio più serio del previsto.

Leggi anche: Stagione finita per Nicolò Molteni: infortunio molto più grave del previsto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Infortunio Neres, nulla di grave salterà solo la partita contro il Lecce

Argomenti discussi: Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?; Napoli, Neres neanche in panchina col Sassuolo. Da valutare per il Copenhagen; Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo; Napoli, come stanno Rrahmani e Politano.

Napoli, Conte ride per Lucca e piange per Neres: infortunio più grave del previsto, ecco quando può tornareLucca, che ha accettato il trasferimento dal Napoli al Nottingham, farà spazio a un rinforzo, ma intanto la diagnosi dell'infortunio di Neres è peggiore del previsto: ecco quando tornerà ... sport.virgilio.it

Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimiIl Napoli rischia di perdere David Neres per diverse settimane: decisivo un consulto che avverrà nei prossimi giorni dopo l'infortunio ... calciomercato.it

Infortunio Neres, tempi incerti e c’è una ipotesi: ecco cosa tra trapelando! I dettagli nel link del primo commento - facebook.com facebook

Sollievo #Napoli: meno grave del previsto l’infortunio a David #Neres, che si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nessuna lesione x.com