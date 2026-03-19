Orsini | Sospendere l’Ets se la guerra continua servono gli eurobond

Un rappresentante politico ha chiesto di sospendere il mercato Ets, evidenziando la necessità di intervenire se il conflitto prosegue. La proposta nasce da un allarme condiviso, considerando l’attuale situazione internazionale. La richiesta di sospensione si basa sulla previsione di una lunga durata del conflitto e sulla possibilità di adottare strumenti come gli eurobond per affrontare le sfide economiche.

Chiediamo una «sospensione del mercato Ets, il nostro è un grido d’allarme. La richiesta è determinata dal contesto, perché purtroppo non ci aspettiamo che il conflitto finisca presto, che il gas o la benzina possano costare di meno. E’ un momento storico ed è per questo che la sospensione è l’unica via». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un punto stampa a Bruxelles. «Se la guerra dovesse continuare, avremo bisogno» di nuovo «debito comune» per «sostenere i Paesi Ue, non lo possiamo fare» solo «con gli aiuti di Stato, perché vorrebbe dire aumentare ancora il divario tra l’Italia e altri Paesi», ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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