Nuovo raid dell' Idf su Beirut Il Qatar | Se la guerra continua petrolio a 150 dollari Zelensky | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Nella notte, l'IDF ha condotto un raid su Beirut, mentre il Qatar ha avvertito che, in caso di prolungamento del conflitto, il prezzo del petrolio potrebbe salire a 150 dollari al barile. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno chiesto l'invio di droni, e un'inchiesta statunitense indica una possibile responsabilità americana per la strage avvenuta in una scuola. Nel frattempo, Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.