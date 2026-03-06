Nuovo raid dell' Idf su Beirut Il Qatar | Se la guerra continua petrolio a 150 dollari Zelensky | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità
Nella notte, l'IDF ha condotto un raid su Beirut, mentre il Qatar ha avvertito che, in caso di prolungamento del conflitto, il prezzo del petrolio potrebbe salire a 150 dollari al barile. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno chiesto l'invio di droni, e un'inchiesta statunitense indica una possibile responsabilità americana per la strage avvenuta in una scuola. Nel frattempo, Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.
Il primo ministro del Libano, Nawaf Salam, ha avvertito che nel paese si profila un «disastro umanitario» come conseguenza degli attacchi israeliani che portano a uno sfollamento di massa della popolazione. «Le conseguenze umanitarie e politiche di questo sfollamento potrebbero essere senza precedenti», ha dichiarato il primo ministro libanese al corpo diplomatico. Circa 500mila residenti della periferia sud di Beirut e del Libano meridionale, aree roccaforti di Hezbollah, sono già fuggiti in massa dopo gli ordini di evacuazione delle Idf che stanno attuando intensi bombardamenti dall'inizio della settimana. Raid su Sidone. I media libanesi riferiscono di un attacco aereo attribuito a Israele che ha preso di mira un edificio in questa città nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
