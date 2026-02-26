Urso all’Ue sospendere Ets in attesa di revisione | è tassa sulle imprese

“Il sistema Ets dell’Ue è un’ulteriore tassa a carico delle imprese europee, che incide sui costi e ne limita la competitività. Chiederemo alla Commissione europea la sospensione fino a una sua profonda revisione che intervenga sui parametri di riferimento delle emissioni e sui meccanismi di assegnazione delle quote, incluso il rinvio della graduale eliminazione delle quote gratuite”. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della riunione dei Paesi ’Friends of Industry’ che si è svolta ieri sera a Bruxelles. Tra i partecipanti, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. La revisione, per il ministro, dovrà introdurre un meccanismo “stabile di sostegno per le imprese esportatrici, non ancora compiutamente definito nella riforma del Cbam”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

