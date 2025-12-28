Pesce e frutti di mare avariati a Natale muore una ragazzina a Campobasso | epatite fulminante?

Una tragedia a Pietracatella, Campobasso, dopo la cena di Natale. Una famiglia ha accusato malori dopo aver consumato pesce e frutti di mare, portando a una grave condizione per la giovane figlia. Si indaga sulla possibile causa, tra cui l’ipotesi di avaria alimentare o epatite fulminante. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare durante le festività e l’importanza di controlli rigorosi.

Campobasso, intossicata dal pesce al cenone di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male, ma in ospedale li avevano rimandati a casa - Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ... msn.com

