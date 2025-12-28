Pesce e frutti di mare avariati a Natale muore una ragazzina a Campobasso | epatite fulminante?
Una tragedia a Pietracatella, Campobasso, dopo la cena di Natale. Una famiglia ha accusato malori dopo aver consumato pesce e frutti di mare, portando a una grave condizione per la giovane figlia. Si indaga sulla possibile causa, tra cui l’ipotesi di avaria alimentare o epatite fulminante. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare durante le festività e l’importanza di controlli rigorosi.
Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, ma la ragazza di 16 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male. Si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Ieri sera dolori e coliche sono diventati insopportabili e tutti e tre tornano in ospedale in condizioni precarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
