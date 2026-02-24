I leader Ue a Kiev a mani vuote | così Orbán tiene in ostaggio il prestito da 90 miliardi L’Italia | Avanti col sostegno all’Ucraina

Orbán ha deciso di non portare proposte concrete durante il vertice a Kiev, ostacolando l’approvazione di un prestito da 90 miliardi per l’Ucraina. La sua scelta di mantenere una posizione rigida ha rallentato i negoziati e complicato il sostegno europeo. L’Italia insiste nel voler continuare a sostenere il paese colpito dalla guerra, ma l’assenza di accordi chiari evidenzia le tensioni tra i leader europei. La situazione rimane incerta e aperta a sviluppi futuri.

Doveva essere l’occasione perfetta per ribadire il sostegno dell’ Unione europea alla resistenza ucraina, ma gli eventi hanno preso una piega diversa, seppur non del tutto inaspettata. Nel giorno che segna il quarto anniversario dell’invasione russa, i vertici dell’Ue sono a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e rendere omaggio alla resistenza del popolo ucraino. A rappresentare il blocco dei 27 ci sono Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e António Costa, presidente del Consiglio europeo, ma anche diversi leader dei Paesi che aderiscono alla coalizione dei Volenterosi. 🔗 Leggi su Open.online

L’appello di Zelensky ai leader europei: «Decidete o avrete detto solo parole vuote» | Ue: ok a prestito da 90 miliardi a Kiev L'appello di Zelensky ai leader europei risuona con urgenza, sottolineando l'importanza di azioni concrete.

