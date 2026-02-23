UE Costa a Orban | conformati alla decisione sui 90 miliardi a Kiev

Il presidente dell'UE ha richiamato Orban per la sua opposizione al prestito da 90 miliardi destinato all’Ucraina, sottolineando l’obbligo di rispettare la decisione del Consiglio europeo di dicembre. La richiesta arriva a pochi giorni da un incontro importante, mentre Budapest resta in bilico sulla questione. La posizione di Orban ha suscitato reazioni tra gli alleati europei, che insistono sulla necessità di mantenere gli impegni presi. La situazione si mantiene tesa.

. Domani a Kiev Costa solleverà la questione del caso dell’oleodotto con il presidente Volodymyr Zelensky, ha inoltre ricordato Costa nella missiva. (ANSA) Lo scontro tra Budapest e Kiev ha raggiunto un nuovo picco di tensione. Attraverso un post pubblicato su X, il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha ufficializzato il legame tra il veto sul prestito UE da 90 miliardi di euro e l’interruzione delle forniture energetiche: «Stiamo bloccando il prestito all’Ucraina finché non riprenderà il transito del petrolio verso l’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba». Secondo la ricostruzione del governo Orbán, l’Ucraina starebbe deliberatamente bloccando il transito del greggio in coordinamento con Bruxelles e con le forze di opposizione ungheresi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

UE, svolta nella notte: 90 miliardi a Kiev. Orbán cambia idea sul debito comuneUna notte di intensi negoziati ha portato a un accordo storico tra l’UE e Kiev, con 90 miliardi di euro in aiuti.

Leggi anche: Ucraina, accordo Ue sui fondi a Kiev. Addio agli asset russi, arriva un prestito da 90 miliardi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: L'Ungheria blocca il prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina dopo il danneggiamento del gasdotto Druzhba; Ungheria blocca prestito UE all'Ucraina: la crisi dell'oleodotto Druzhba; Orbán blocca il prestito Ue a Kiev: una mossa per avere il petrolio russo; Quattro anni di guerra in Ucraina, la Russia bombarda e Orbán blocca le sanzioni Ue.

Costa scrive a Orban, 'la decisione sul prestito a Kiev va rispettata'Ti invito fortemente a conformarti alla decisione presa al Consiglio europeo di dicembre sul prestito da 90 miliardi all' Ucraina. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in ... quotidiano.net

Quattro anni di guerra in Ucraina, la Russia bombarda e Orbán blocca le sanzioni UeMartedì von der Leyen e Costa saranno a Kiev. Intanto il conflitto non si ferma. Zelensky: «Mosca preferisce i missili alla diplomazia». Gli Usa fiduciosi che entro tre settimane ricominceranno i nego ... editorialedomani.it

The Epoch Times Italia. . Toamasina (Madagascar), 22 febbraio 2026 – È di oltre 60 vittime il bilancio provvisorio del ciclone Gezani che ha colpito la costa orientale del Madagascar il 10 febbraio scorso, con venti fino a 230 km/h. La città portuale di Toamasin - facebook.com facebook