Meloni invita le opposizioni a collaborare sulla sicurezza ma il disaccordo rimane sulle misure del decreto legge

Meloni invita le opposizioni a collaborare sulla sicurezza, ma il disaccordo resta sulle misure del decreto legge. La premier ha fatto un appello diretto alle opposizioni, chiedendo di lavorare insieme per affrontare i problemi di sicurezza nel paese. Tuttavia, tra i partiti di maggioranza e le opposizioni, le differenze sulle misure da adottare sono ancora forti e complicano il percorso del decreto.

Giorgia Meloni ha chiesto alle opposizioni di collaborare sul tema della sicurezza, lanciando un appello per un confronto costruttivo su un pacchetto di misure d'urgenza. L'obiettivo è affrontare il crescente allarme sociale legato alla violenza in contesti pubblici, in particolare durante manifestazioni, dopo episodi come quello avvenuto a Torino che ha scosso l'opinione pubblica. Il governo, guidato dalla premier, ha deciso di procedere con un decreto legge che prevede l'adozione di misure considerate urgenti per contrastare la violenza, in particolare quella armata, e rafforzare le forze dell'ordine.

