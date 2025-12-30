Legge di Bilancio opposizioni sulle barricate | È scesa la spesa su sanità scuola e casa aumentano solo i fondi militari come chiesto da Trump

La recente Legge di Bilancio ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, che evidenziano una riduzione dei fondi destinati a sanità, scuola e abitazioni, mentre sono stati incrementati quelli per la difesa, in linea con richieste esterne. PD, M5S e AVS hanno espresso preoccupazione, sottolineando come questa scelta possa avere ripercussioni sui servizi pubblici essenziali. La discussione rimane aperta sul futuro investimento pubblico e prioritario per il Paese.

Le voci di PD, M5S e AVS si uniscono in un coro di protesta contro la Legge di Bilancio approvata a fine anno. Sotto accusa la gestione dei fondi PNRR per l'edilizia scolastica e la sforbiciata ai servizi essenziali.

Linea del traguardo La legge di Bilancio si avvicina alla linea del traguardo tra fiducia e tensioni politiche - Ieri sono passati gli ordini del giorno, ma sul nodo dell’età pensionabile il governo prende tempo ... linkiesta.it

L’ultimo via libera sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni è arrivata a ora di pranzo, come da programma. Conclusa l’approvazione degli ordini del giorno durante la seduta fiume della notte - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

