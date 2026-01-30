La Guardia di Finanza di Palermo ha smantellato una rete di traffico internazionale di droga, sequestrando oltre 145 chili di stupefacenti. Durante l’operazione sono stati arrestati 11 sospetti coinvolti nel traffico. La polizia ha anche scoperto un traffico che attraversava diversi paesi, collegando i pusher palermitani a reti internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellata una rete di traffico internazionale. Un’operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’ arresto di 11 persone accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Altre 9 persone sono state denunciate a piede libero. Nel corso delle attività sono stati sequestrati 131 chili di hashish, 14 chili di marijuana e 1,703 grammi di “WAX” (resina di marijuana) nelle province di Palermo, Trapani e Catania. Il valore complessivo della droga, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe superato un milione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi operazione antidroga a Palermo: 11 arresti e oltre 145 chili di stupefacenti sequestrati

Approfondimenti su Palermo Operazione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palermo Operazione

Argomenti discussi: Maxi operazione antidroga nel Bresciano: arresti anche a Verbania; Maxi operazione anti spaccio, 17 arresti. Dalla vendita di cocaina e hashish 400mila euro al mese, la base in Valcamonica; Fucecchio. Maxi operazione antidroga dei Carabinieri alle Cerbaie; Maxi operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, un arresto anche nel Vco.

Maxi operazione antidroga a Udine: 6 arresti, gestivano la rete dello spaccio | FOTO e VIDEOOperazione antidroga a Udine in viale Ungheria: sei arresti e sequestri di cocaina, hashish ed ecstasy dopo mesi di indagini. nordest24.it

Maxi operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, un arresto anche nel VcoHa coinvolto anche il Vco la maxi operazione antidroga dei carabinieri di Breno, in Val Camonica, che ha portato all'arresto di 17 persone. novaratoday.it

Il quartiere Zen 2 di Palermo è stato al centro di un’operazione antidroga dei Carabinieri, che ha portato a cinque arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti e armi. L’attività, pianificata dal Comando Provinciale, rientra in un più ampio piano di controllo del - facebook.com facebook