Sedici esperienze tra arte e natura da vivere prima dei sedici anni | la guida pratica per scoprire l’Italia da Nord a Sud dell’assessore Tommaso Sacchi

Una guida pratica per giovani esploratori, “Negli occhi la bellezza” presenta sedici esperienze tra arte e natura in Italia. Dalle mura del Castello Sforzesco alle meraviglie della Sicilia, dalle Dolomiti alle profonde radici di Firenze e Matera, il libro di Tommaso Sacchi offre spunti per scoprire la ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese prima dei sedici anni. Un invito a vivere e conoscere l’Italia in modo autentico e rispettoso.

Il Castello Sforzesco, la magia della Sicilia, ma anche le Dolomiti, la culla dell'arte Firenze, i sassi di Matera e molto altro nel libro "Negli occhi la bellezza – 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni" (ed. Mondadori), scritto dall'Assessore alla Cultura della citta? di Milano, Tommaso Sacchi con le illustrazioni di Elisa Macellari. Nel volume non è descritta solo l'esperienza privata dell'Assessore, che ha raccontato molto dei suoi viaggi con la famiglia, ma a seguire, tappa per tappa, ci sono tutte le informazioni e le curiosità dei luoghi che hanno segnato non solo Sacchi, ma che sicuramente saranno tappe fondamentali della crescita culturale e personale degli Under 16.

