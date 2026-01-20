Mafia sedici anni dopo l’agguato arrestato per tentato omicidio 59enne dei Barcellonesi

Dopo sedici anni, i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 59enne, già detenuto a Palermo, per tentato omicidio di un 59enne dei “Barcellonesi”. L’ordinanza di custodia cautelare si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel perseguire i membri delle famiglie mafiose locali.

I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne, già detenuto al carcere di Palermo per altra causa e appartenente alla famiglia mafiosa nota come “Barcellonesi”. L’uomo è indagato per il tentato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

