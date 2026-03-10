Traffico di stupefacenti con metodo mafioso smantellate due associazioni | 25 arresti

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato di Brindisi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone. L’operazione, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, riguarda un traffico di stupefacenti con metodo mafioso. Sono state smantellate due associazioni criminali coinvolte in attività illecite di droga.

OSTUNI - Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 10 marzo, la Polizia di Stato di Brindisi su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce, a carico di 25 soggetti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

