Spedizione punitiva a Paternò 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso

Nelle prime ore del giorno, i carabinieri di Catania hanno eseguito un’operazione a Paternò, arrestando cinque persone per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’indagine riguarda un episodio avvenuto lo scorso ottobre e si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità organizzata nella zona. Oltre 50 militari hanno partecipato all’operazione, che mira a rafforzare la sicurezza e la legalità nel territorio.

Oltre 50 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno dando esecuzione, dalle prime ore della mattina, a un'ordinanza di custodia cautelare per cinque persone, ritenute responsabili del tentato omicidio di un giovane di Paternò, nel Catanese, avvenuto a ottobre scorso. Si trattò, secondo gli investigatori, di una spedizione vendicativa nei confronti del presunto autore del ferimento,.

Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio, ferito alle gambe con due colpi di pistola durante una spedizione punitiva davanti al suo locale nei Quartieri Spagnoli, a Napoli (Foto: Ansa) - facebook.com facebook

Il 18enne è stato vittima di una aggressione organizzata, da parte di più persone a bordo di almeno due scooter. Dal riserbo degli investigatori emerge questo aspetto che fa pensare a una sorta di spedizione punitiva. #ANSA x.com

