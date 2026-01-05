Spedizione punitiva a Paternò 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso

Nelle prime ore del giorno, i carabinieri di Catania hanno eseguito un’operazione a Paternò, arrestando cinque persone per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’indagine riguarda un episodio avvenuto lo scorso ottobre e si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità organizzata nella zona. Oltre 50 militari hanno partecipato all’operazione, che mira a rafforzare la sicurezza e la legalità nel territorio.

Oltre 50 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno dando esecuzione, dalle prime ore della mattina, a un'ordinanza di custodia cautelare per cinque persone, ritenute responsabili del tentato omicidio di un giovane di Paternò, nel Catanese, avvenuto a ottobre scorso. Si trattò, secondo gli investigatori, di una spedizione vendicativa nei confronti del presunto autore del ferimento,.

