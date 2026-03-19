Oltre 6 milioni di italiani all’estero attendono il voto digitale l’Alto Adige annuncia la sperimentazione

Oltre sei milioni di italiani che vivono all’estero aspettano di poter votare tramite il sistema digitale. L’Alto Adige ha annunciato che inizierà una sperimentazione per il voto elettronico, mentre si valuta anche la possibilità di estenderlo a chi risiede in Italia ma ha un domicilio diverso dalla residenza ufficiale. La proposta mira a rendere più accessibile il voto per queste categorie.

Introdurre il voto elettronico per gli oltre 6 milioni di italiani residenti all’estero ed estendere questa opportunità a chiunque viva in Italia con un domicilio diverso dalla residenza. Con il Referendum Costituzionale in materia di Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo, si torna a parlare della possibilità di poter votare in futuro senza spostarsi nel proprio comune di residenza. In questa occasione, ricordiamo, gli italiani che vivono fuori dal Paese possono esprimere il proprio giudizio. La stessa regola non vale per chi abita invece fuori regione. Ed è per questo che il tema del voto digitale è stato rilanciato, con l’avvio di una terza sperimentazione in Alto Adige per il 2028 per le amministrative. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Oltre 6 milioni di italiani all’estero attendono il voto digitale, l’Alto Adige annuncia la sperimentazione Articoli correlati “Ai docenti chiediamo di andare oltre la routine”: in Alto Adige inclusione e sostegno come scelta strutturaleIl sistema scolastico italiano in Alto Adige ha da tempo integrato l’inclusione come elemento strutturale delle proprie politiche educative. Speck Alto Adige: 30 anni Igp e 2,5 milioni di baffeIl 10 marzo 2026 segna un punto di svolta per il Consorzio tutela Speck Alto Adige, che festeggia i 30 anni del riconoscimento Igp dopo un 2025... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alto Adige Temi più discussi: Garante Privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni; Edilizia pubblica, piano da quasi 600 milioni in Alto Adige tra scuole, sanità e riqualificazione; L'Alto Adige investe 600 milioni in infrastrutture, sanità e scuole: dal Polo bibliotecario al centro cure palliative, dal convitto alle Case di Comunità; Piano opere pubbliche da oltre 431 milioni: cantieri strategici al via quest’anno. L'Alto Adige investe 600 milioni in infrastrutture, sanità e scuole: dal Polo bibliotecario al centro cure palliative, dal convitto alle Case di ComunitàBOLZANO. L'Alto Adige accelera il passo sulla modernizzazione delle infrastrutture con il nuovo Programma delle opere pubbliche 2026–2028, che mobilita risorse per quasi 600 milioni di euro. E' stato ... ildolomiti.it Edilizia pubblica, un piano da 600 milioni di euro per il triennio 2026-2028La Provincia accelera su biblioteche, sanità, scuole e servizi sociali con un programma triennale che distribuisce cantieri e interventi su tutto il territorio. Tra le opere più rilevanti figurano il ... altoadige.it Didacta 2026, l’Alto Adige porta inclusione e innovazione a Firenze - facebook.com facebook In Alto Adige il turismo finanzia la mobilità: bus e treni gratis con il Guest Pass x.com