Ai docenti chiediamo di andare oltre la routine | in Alto Adige inclusione e sostegno come scelta strutturale

In Alto Adige, il sistema scolastico ha fatto dell’inclusione una componente fondamentale delle proprie politiche. Ai docenti si chiede di superare la semplice routine, adottando pratiche che favoriscano un ambiente di apprendimento più equo e accessibile. Questa scelta strategica mira a sostenere ogni studente, promuovendo un’educazione più inclusiva e rispettosa delle diverse esigenze, in linea con un approccio strutturale e condiviso.

