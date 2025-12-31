Ai docenti chiediamo di andare oltre la routine | in Alto Adige inclusione e sostegno come scelta strutturale
In Alto Adige, il sistema scolastico ha fatto dell’inclusione una componente fondamentale delle proprie politiche. Ai docenti si chiede di superare la semplice routine, adottando pratiche che favoriscano un ambiente di apprendimento più equo e accessibile. Questa scelta strategica mira a sostenere ogni studente, promuovendo un’educazione più inclusiva e rispettosa delle diverse esigenze, in linea con un approccio strutturale e condiviso.
Il sistema scolastico italiano in Alto Adige ha da tempo integrato l’inclusione come elemento strutturale delle proprie politiche educative. La linea è tracciata dalle Indicazioni provinciali, che mettono al centro l’adattamento dei percorsi scolastici alle esigenze individuali, con un’attenzione continua al successo formativo e al legame educativo tra scuola, famiglie e comunità locale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inclusione, Galateo: Impegno forte e costante della scuola italiana; Galateo rafforza l'impegno per un'Alto Adige scolasticamente inclusivo.
