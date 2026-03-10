Il 10 marzo 2026 il Consorzio tutela Speck Alto Adige celebra i 30 anni del riconoscimento Igp, un traguardo raggiunto dopo un 2025 segnato da diverse sfide. Durante l’anno, sono state prodotte circa 2,5 milioni di baffe di Speck Alto Adige. La data segna una tappa importante per il settore, che continua a mantenere alta la qualità del prodotto.

Il 10 marzo 2026 segna un punto di svolta per il Consorzio tutela Speck Alto Adige, che festeggia i 30 anni del riconoscimento Igp dopo un 2025 complesso. In questo anno cruciale, sono state certificate 2.551.323 baffe di Speck Alto Adige Igp, confermando la solidità di un sistema produttivo messo alla prova ma resistente. Non si tratta solo di una celebrazione, ma di un momento per raccontare l’evoluzione di un prodotto diventato simbolo del territorio e della competenza locale. Il mercato italiano assorbe il 68% della produzione, mentre l’export copre il restante 32%, con la Germania come primo partner commerciale. La sfida per il 2026 è rafforzare la tutela del marchio in un contesto economico competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Speck Alto Adige: 30 anni Igp e 2,5 milioni di baffe

Articoli correlati

Il gusto fa centro. Il podio Dop e Igp dell’Alto AdigeÈ una bontà a cinque cerchi quella che IDM Alto Adige, l’azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di commercio ha deciso...

Scala parete roccia, muore bimbo di 10 anni in Alto AdigeUn ragazzino di 10 anni e' morto ieri sera a Laudes, in Val Venosta, in Alto Adige dopo essere precipitato mentre stava scalando una parete di roccia.

GIRO D’ITALIA IN 20 PASTE! Ep.17: TRENTINO ALTO ADIGE! CANEDERLI

Contenuti e approfondimenti su Speck Alto Adige

Temi più discussi: Consorzio Tutela Speck Alto Adige:qualità, valorizzazione e nuove prospettive in vista dei 30 anni dell’IGP; FarmFood Festival 2026, il meglio dei masi altoatesini in scena al Kurhaus di Merano; Catania, NucleikArt presenta la 7ª Edizione della Call for Artists.

Dopo un 2025 complesso il Consorzio tutela Speck Alto Adige celebra i 30 anni del riconoscimento IgpSono state 2.551.323 le baffe di Speck Alto Adige Igp certificate nel 2025. Un numero importante che seppur il flessione sull’anno precedente, rappresenta il 39,2% della produzione complessiva delle ... repubblica.it

Consorzio Tutela Speck Alto Adige si prepara a celebrare tre decenni di IGP rinnovando il modo di comunicarlaIl 2025 si chiude come un anno di consolidamento per il Consorzio Tutela Speck Alto Adige, impegnato a rafforzare qualità, tutela e notorietà dello Speck Alto Adige IGP in un contesto competitivo e in ... foodaffairs.it

PANE NERO DI SEGALE Tipico del Trentino Alto Adige: crosta sottile e mollica morbida e densa! Con lo speck è perfetto, ma anche a colazione! - facebook.com facebook